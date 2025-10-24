В Мексике обнаружили 48 мешков с человеческими останками

20 октября в лесном массиве Ленинградской области, неподалеку от поселка Грибное, были обнаружены человеческие останки. Сообщение о находке поступило в полицию от жителя Санкт-Петербурга, который обнаружил подозрительный предмет примерно в двух километрах от поселка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в синем мешке фрагменты двух человеческих черепов и кости.