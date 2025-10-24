Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике обнаружили 48 мешков с человеческими останками

На территории мексиканского штата Халиско обнаружили 48 мешков с человеческими останками. Об этом в четверг, 23 октября, сообщило издание Tribuna de México.

На территории мексиканского штата Халиско обнаружили 48 мешков с человеческими останками. Об этом в четверг, 23 октября, сообщило издание Tribuna de México.

Поисковые работы на месте продолжаются. Судмедэкспертам предстоит установить точное количество жертв и обстоятельства их гибели.

Власти штата подтвердили информацию о находке. Личности погибших и причины смерти устанавливаются.

— Власти штата сообщили, что количество обнаруженных мешков с предполагаемыми человеческими останками уже достигло 48, в то время как поисковые работы все еще продолжаются, — говорится в сообщении.

20 октября в лесном массиве Ленинградской области, неподалеку от поселка Грибное, были обнаружены человеческие останки. Сообщение о находке поступило в полицию от жителя Санкт-Петербурга, который обнаружил подозрительный предмет примерно в двух километрах от поселка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в синем мешке фрагменты двух человеческих черепов и кости.

Недавно в американском штате Индиана местный житель, гулявший вдоль реки, заметил среди глины и корней фрагмент человеческого черепа. В результате экспертизы выяснилось, что найденные останки принадлежат человеку, который жил около 4200 лет назад.