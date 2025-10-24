Ричмонд
Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА на 10 муниципалитетов Ростовской области

Около полутора тысяч человек в регионе остались без света из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные атаковали Ростовскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на пятницу 24 октября. Об этом информировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Беспилотники были уничтожены над десятью районами, написал чиновник в Telegram-канале. При этом произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены, добавил он.

«В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек», — сказано в релизе.

Накануне ЧП случилось в Красногорске Московской области. В одном из многоэтажных домов зафиксировали взрыв.

Тем временем в приграничье Брянской области ежедневно сбивают дроны и ракеты ВСУ. На сегодняшний день, ситуация неспокойная. Губернатор Александр Богомаз рассказал об укреплении границы, подробности здесь на KP.RU.

