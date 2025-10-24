Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 24 октября 2025.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 24 октября 2025:

1. Хроника необъявленного визита главы СИБа в Комрат: Запугали почти всю Молдову — запугаем и Гагаузию.

2. В Италии погибла семья из Молдовы и даже их домашний питомец: Тела супругов и дочери обнаружили в их собственном доме.

3. Уроженца Кишинева, знаменитого Юрия Николаева, экстренно госпитализировали: падал при ходьбе и еле говорил.

4. Молдова после выборов: бедность, стагнация, нестабильность, раскол — партийная система убита.

5. На Молдову надвигаются дожди: Но еще на день «бабье» лето задержится — до +20 градусов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

