Топ-5 главных новостей в Молдове 24 октября 2025: В Италии погибла семья из Молдовы из трех человек и даже их домашний питомец; как глава СИБа визитом в Комрат запугивает Гагаузию; на Молдову надвигаются дожди,

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 24 октября 2025:
1. Хроника необъявленного визита главы СИБа в Комрат: Запугали почти всю Молдову — запугаем и Гагаузию.
2. В Италии погибла семья из Молдовы и даже их домашний питомец: Тела супругов и дочери обнаружили в их собственном доме.
3. Уроженца Кишинева, знаменитого Юрия Николаева, экстренно госпитализировали: падал при ходьбе и еле говорил.
4. Молдова после выборов: бедность, стагнация, нестабильность, раскол — партийная система убита.
5. На Молдову надвигаются дожди: Но еще на день «бабье» лето задержится — до +20 градусов.
