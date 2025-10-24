Когда тело ломается, душа может взлететь: история, девушки из Янгиюля, которая не сдаётся

«Несмотря на огромную поддержку родных, я долго не могла принять себя. Никто не смеялся, не жалел — всё это было во мне самой. В мечтах я ходила, у меня были здоровые ноги. А в реальности я закрывалась от мира, боялась выходить на улицу, потому что казалось, будто все видят только мои недостатки. Иногда хотелось просто исчезнуть», — говорит она.