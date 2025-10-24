Ричмонд
В Челябинске суд оставил директора «УКИКО» под домашним арестом

Руководителю скандальной челябинской «управляйки» не удалось выйти из-под домашнего ареста.

Источник: Комсомольская правда

Челябинский областной суд оставил под домашним арестом учредителя и гендиректора компании «УКИКО» Виктора Старокожева. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Руководителя управляющей компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, «управляйка» несколько месяцев собирала с жильцов коммунальный платежи, но при этом не работала.

Адвокат Старокожева обжаловал предыдущее судебное решение и просил назначить своему подзащитному более мягкую меру пресечения. Он предложил выпустить директора «УКИКО» под залог в полмиллиона рублей, либо запретить ему выезжать из уральских регионов и общаться с потерпевшими. Но суд доводы защитника не впечатлили, мера пресечения осталась прежней.

Ранее управляющую компанию и лично ее директора оштрафовали за неисполнение обязанностей перед жильцами. В ведении «УКИКО» находились больше 500 домов в Челябинской области. В середине октября Госжилинспекция лишила управляющую компанию лицензии.