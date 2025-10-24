В Челябинске суд оставил директора «УКИКО» под домашним арестом

Адвокат Старокожева обжаловал предыдущее судебное решение и просил назначить своему подзащитному более мягкую меру пресечения. Он предложил выпустить директора «УКИКО» под залог в полмиллиона рублей, либо запретить ему выезжать из уральских регионов и общаться с потерпевшими. Но суд доводы защитника не впечатлили, мера пресечения осталась прежней.