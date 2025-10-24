Ричмонд
В Госдуме хотят ввести доплату к пенсии матерям достигших совершеннолетия детей: есть ещё одно условие

В ГД хотят увеличивать пенсии женщинам за совершеннолетних работающих детей.

Источник: Комсомольская правда

Россиянкам, чьи дети достигли совершеннолетия и официально трудоустроены, могут увеличить пенсии. С таким предложениям выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Государство, по сути, приравнивает женщин, которые вырастили нескольких детей, к тем, кто вообще не участвовал в трудовой деятельности», — прокомментировал Гаврилов для ТАСС текущую ситуацию с пенсионным обеспечением женщин.

«Логичнее было бы не просто расширять учет стажа, а вводить систему надбавок к пенсии за каждого воспитанного ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего. Такой подход напрямую связывал бы труд матери по воспитанию с будущими страховыми поступлениями в систему и превращал бы материнство в реально оцениваемый социально значимый вклад», — сказал Гаврилов.

Ранее доцент Балынин рассказал, кто в России может выйти на пенсию досрочно.

Также сообщалось, что российским женщинам со статусом матери-героини будет назначаться крупная доплата к пенсии. При достижении необходимого возраста они смогут получать по 32 тысячи рублей дополнительно.