В Госдуме хотят ввести доплату к пенсии матерям достигших совершеннолетия детей: есть ещё одно условие

«Логичнее было бы не просто расширять учет стажа, а вводить систему надбавок к пенсии за каждого воспитанного ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего. Такой подход напрямую связывал бы труд матери по воспитанию с будущими страховыми поступлениями в систему и превращал бы материнство в реально оцениваемый социально значимый вклад», — сказал Гаврилов.