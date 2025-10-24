Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе врачи приняли роды у женщины с редкой болезнью крови

Процесс родоразрешения прошел успешно.

Врачи Республиканского клинического перинатального центра в Уфе помогли женщине с болезнью Виллебранда стать матерью в третий раз.

В предыдущие два раза во время родов возникли осложнения. В первый пациентке пришлось делать кесарево сечение, во время которого открылось кровотечение. Вторые роды были естественными, но возникло осложнение.

«При третьей беременности добавился еще один опасный фактор — рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. Врачи во время родов внимательно следили за состоянием женщины и вовремя принимали меры, чтобы не допустить сильного кровотечения», — рассказали в РКПЦ.

Все прошло благополучно и кровопотеря была в пределах нормы. Жизни мамы ничто не угрожает.

Кроме того, медики отмечают стойкость самой пациентки, успех родов которой зависел и от нее самой.

Отметим, что болезнь Виллебранда — это наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови. Оно вызвано дефицитом или дефектом белка фактора Виллебранда, необходимого для нормального функционирования тромбоцитов и образования тромбов.