В Уфе врачи приняли роды у женщины с редкой болезнью крови

Врачи Республиканского клинического перинатального центра в Уфе помогли женщине с болезнью Виллебранда стать матерью в третий раз.
В предыдущие два раза во время родов возникли осложнения. В первый пациентке пришлось делать кесарево сечение, во время которого открылось кровотечение. Вторые роды были естественными, но возникло осложнение.
«При третьей беременности добавился еще один опасный фактор — рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. Врачи во время родов внимательно следили за состоянием женщины и вовремя принимали меры, чтобы не допустить сильного кровотечения», — рассказали в РКПЦ.
Все прошло благополучно и кровопотеря была в пределах нормы. Жизни мамы ничто не угрожает.
Кроме того, медики отмечают стойкость самой пациентки, успех родов которой зависел и от нее самой.
Отметим, что болезнь Виллебранда — это наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови. Оно вызвано дефицитом или дефектом белка фактора Виллебранда, необходимого для нормального функционирования тромбоцитов и образования тромбов.