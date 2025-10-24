Отмена автопродления водительских прав: что нужно знать татарстанцам

В связи с пандемией коронавируса Правительство РФ приняло решение об автоматическом продлении на 3 года удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Соответственно, если у татарстанца срок действия прав истекает, например, в декабре 2025 года, то его удостоверение будет действительно до декабря 2028 года. Но если же истечение срока приходится уже на январь 2026 года, то он обязан оперативно заменить данный документ.