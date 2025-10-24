Отмена автопродления водительских прав: что нужно знать татарстанцам

Сколько действует водительское удостоверение.
Срок действия водительских прав составляет 10 лет. Соответственно, по истечении этого срока автолюбитель обязан заменить их на новые. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, а также заново пройти медкомиссию. Сдавать экзамен по теории и вождению для замены удостоверения не требуется.
В связи с пандемией коронавируса Правительство РФ приняло решение об автоматическом продлении на 3 года удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Соответственно, если у татарстанца срок действия прав истекает, например, в декабре 2025 года, то его удостоверение будет действительно до декабря 2028 года. Но если же истечение срока приходится уже на январь 2026 года, то он обязан оперативно заменить данный документ.
Какой штраф грозит за езду с просроченными правами.
Если татарстанец сядет за руль, имея на руках просроченное удостоверение, то его могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. В данном случае не играет роль, как давно вышел срок действия. Например, если срок вышел 1 января 2026 года, то уже на следующий день водитель может получить штраф.
Если же он до замены документа не управляет автомобилем, а просроченные права лежат дома, то никакого наказания не последует.
В какие сроки необходимо заменить права.
Четких сроков замены водительского удостоверения нет. Главное требование — это нужно сделать до выхода срока действия старых прав. Причем не существует ограничений по сроку замены: права можно заменить за месяц до выхода срока, за полгода или даже год. В данном случае решение принимает каждый водитель индивидуально. Но лучше позаботиться об этом заблаговременно, чтобы избежать штрафов.