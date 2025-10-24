Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные историки Казахстана и России почтили память Алии Молдагуловой

В Астане состоялась конференция в честь 100-летия Героя Советского Союза.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 24 окт — Sputnik. В Астане в Национальном университете обороны прошла международная научно-практическая конференция «Алия — имя, ставшее легендой».

Как сообщили в Минобороны Казахстана, мероприятие посвятили 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Конференция собрала ученых Военного научно-исследовательского центра, профессоров и преподавателей Национального университета обороны, представителей Актюбинского областного мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, а также поисковиков и исследователей военной истории из России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В докладах исследователей прозвучала мысль о том, что тема участия казахстанцев во Второй мировой войне не исчерпана и оставляет широкое поле для изучения.

И как отметил начальник Национального университета обороны Аскар Мустабеков, пристальное внимание к героическому прошлому народа и персонализация подвигов казахстанцев позволяет выйти на новый этап развития военно-исторической науки.

«Пример подвига и боевого пути Алии Молдагуловой целесообразно включить в программу обучения молодого поколения, будущих офицеров и командиров для воспитания чувства патриотизма и воинского долга», — предложил Мустабеков.

В ходе мероприятия в фойе университета обороны представили выставку с личными вещами Алии Молдагуловой. Это оружие, письма и другие предметы, которыми она пользовалась.

В адрес организаторов мероприятия поступило более 70 научных докладов и сообщений, отметили в Минобороны Казахстана. Они еще раз подталкивают к изучению истории военного искусства и популяризации имен героев войны.

Как ранее неоднократно говорил Токаев, Алия Молдагулова — храбрая дочь казахского народа.

"Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия — доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти, — сказал президент.

Во время войны Алия Молдагулова служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Погибла 14 января 1944 года недалеко от города Новосокольники Псковской области. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.