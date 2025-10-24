Военные историки Казахстана и России почтили память Алии Молдагуловой

АСТАНА, 24 окт — Sputnik. В Астане в Национальном университете обороны прошла международная научно-практическая конференция «Алия — имя, ставшее легендой».
Как сообщили в Минобороны Казахстана, мероприятие посвятили 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Конференция собрала ученых Военного научно-исследовательского центра, профессоров и преподавателей Национального университета обороны, представителей Актюбинского областного мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, а также поисковиков и исследователей военной истории из России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
В докладах исследователей прозвучала мысль о том, что тема участия казахстанцев во Второй мировой войне не исчерпана и оставляет широкое поле для изучения.
И как отметил начальник Национального университета обороны Аскар Мустабеков, пристальное внимание к героическому прошлому народа и персонализация подвигов казахстанцев позволяет выйти на новый этап развития военно-исторической науки.
«Пример подвига и боевого пути Алии Молдагуловой целесообразно включить в программу обучения молодого поколения, будущих офицеров и командиров для воспитания чувства патриотизма и воинского долга», — предложил Мустабеков.
В ходе мероприятия в фойе университета обороны представили выставку с личными вещами Алии Молдагуловой. Это оружие, письма и другие предметы, которыми она пользовалась.
В адрес организаторов мероприятия поступило более 70 научных докладов и сообщений, отметили в Минобороны Казахстана. Они еще раз подталкивают к изучению истории военного искусства и популяризации имен героев войны.
Как ранее неоднократно говорил Токаев, Алия Молдагулова — храбрая дочь казахского народа.
"Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия — доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти, — сказал президент.
Во время войны Алия Молдагулова служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Погибла 14 января 1944 года недалеко от города Новосокольники Псковской области. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.