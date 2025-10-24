Ричмонд
На Урале увеличится стоимость трудового патента для иностранцев

Патент может вырасти на две тысячи рублей.

Источник: Reuters

В Свердловской области в 2026 году стоимость патента, дающего право на работу иностранным гражданам, может вырасти на две тысячи рублей — с 7,5 до 9,5 тысячи в месяц. Законопроект об увеличении стоимости трудового патента накануне рассмотрели в региональном кабмине.

Такая мера позволит усилить защищенность трудовых прав свердловчан и сбалансировать поток низкоквалифицированных трудовых мигрантов на Урал, отметили в департаменте информационной политики.

«При сохранении существующей динамики оформления патентов ожидаемые поступления в бюджет региона от увеличения налога составят около 4 миллиардов рублей», — написал Денис Паслер в соцсетях.