Пожизненно осужденный маньяк-педофил пытается выйти на свободу

Суд отказал в рассмотрении ходатайства по существу, указав, что Тиунову надлежит обращаться в судебные инстанции по месту своего содержания — в Республике Мордовия, где расположена исправительная колония особого режима ИК-1 «Сосновка». Решение пермского суда вступило в силу в октябре, однако у осужденного сохраняется право подать аналогичное заявление в мордовский суд.