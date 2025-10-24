Пожизненно осужденный маньяк-педофил пытается выйти на свободу

Осужденный на пожизненное заключение педофил-рецидивист Юрий Тиунов предпринял попытку добиться освобождения от отбывания наказания, сославшись на проблемы со здоровьем. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он направил соответствующее ходатайство в суд Перми, однако его просьба была отклонена.
Суд отказал в рассмотрении ходатайства по существу, указав, что Тиунову надлежит обращаться в судебные инстанции по месту своего содержания — в Республике Мордовия, где расположена исправительная колония особого режима ИК-1 «Сосновка». Решение пермского суда вступило в силу в октябре, однако у осужденного сохраняется право подать аналогичное заявление в мордовский суд.
Как ранее сообщали следователи, Тиунов был признан виновным в совершении семи особо тяжких преступлений сексуального характера, из них против шестерых малолетних детей.
