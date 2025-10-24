Омский аэропорт опубликовал перечень авиарейсов на холодное время года

Также в зимнем расписании останутся рейсы по северным направлениям — в Салехард, в Надым, в Ноябрьск, в Новый Уренгой, в Сургут, в Ханты-Мансийск и в Нижневартовск. Не исчезнут на зиму ежедневные рейсы по направлению Омск — Астана и понедельничный рейс в узбекский Наманган. Из дальнего зарубежья в зимнем сезоне омичам будут предложены рейсы в Таиланд, во Вьетнам и в Египет. А вот полеты в турецкую Анталью будут осуществляться только до завершения высокого туристического сезона.