Омский аэропорт опубликовал перечень авиарейсов на холодное время года

С 26 октября Омский аэропорт переходит на работу по зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта. Новость сообщил сегодня, 24 октября, телеграм канал «Омский аэропорт».
В зимний сезон продолжат выполнять ежедневные рейсы в Москву авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и S7. В Санкт-Петербург можно будет отправиться на крыльях авиакомпаний «Россия» и Nordwind Airlines, которая также весь сезон будет осуществлять рейсы из Омска в Сочи. Рейсы по популярному у омичей туристическое направление в Казань продолжит осуществлять авиакомпания «ИКАР». Из региональных направлений в зимнем расписании представлены рейсы в Екатеринбург (Red Wings), Тобольск («ЮВТ Аэро»), Уфу («Азимут»). На восточном направлении — в Новосибирск (S7), Красноярск («Россия»), Иркутск (S7) и Улан-Удэ (Red Wings), — говорится в сообщении телеграм-канала.
Также в зимнем расписании останутся рейсы по северным направлениям — в Салехард, в Надым, в Ноябрьск, в Новый Уренгой, в Сургут, в Ханты-Мансийск и в Нижневартовск. Не исчезнут на зиму ежедневные рейсы по направлению Омск — Астана и понедельничный рейс в узбекский Наманган. Из дальнего зарубежья в зимнем сезоне омичам будут предложены рейсы в Таиланд, во Вьетнам и в Египет. А вот полеты в турецкую Анталью будут осуществляться только до завершения высокого туристического сезона.