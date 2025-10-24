В Госдуме хотят внедрить прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет

Согласно документу, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. Законопроект предусматривает повышение доплат: на 100 процентов по достижении 70 лет, на 200 процентов — при 80 годах и на 300 процентов — при 90, передает РИА Новости.