В Госдуме хотят внедрить прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет

В России предложили усовершенствовать прогрессивную систему доплат к пенсиям, чтобы выплаты начислялись по достижении определенного возраста. Об этом в пятницу, 24 октября, говорится в новом законопроекте, который рассматривает Государственная дума.
Сейчас дополнительные выплаты назначаются пенсионерам, достигшим 80 лет, однако депутаты предлагают снизить этот порог до 70 лет. Изменения также затронут инвалидов первой группы.
Согласно документу, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. Законопроект предусматривает повышение доплат: на 100 процентов по достижении 70 лет, на 200 процентов — при 80 годах и на 300 процентов — при 90, передает РИА Новости.
Глава Соцфонда РФ Сергей Чирков рассказал, что средний размер пенсий по старости в 2026 году по сравнению с 2025 годом вырастет почти на две тысячи рублей.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов выразил обеспокоенность будущим пенсионных выплат для молодых россиян, которые начинают трудовую деятельность в этом году. По его словам, к старости их пенсии не смогут покрыть даже минимальных расходов.