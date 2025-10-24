В Челябинской области подскочил спрос на изучение китайского языка

На втором месте по популярности изучения языков для рабочих поездок находится английский язык. В тройку лидеров также вошёл немецкий: интерес к нему вырос на 78%. Пользуется большим спросом у жителей Челябинской области и французский.
— Для путешественников лидером по динамике стал английский язык: в сентябре жители области на 82% чаще выбирали его для изучения, чем в августе, а число предложений выросло на 29%, — добавили эксперты сервиса «Авито. Услуги». — В топ-5 по области вошли также японский, китайский и немецкий языки с ростом интереса на 56%, 45% и 10% соответственно.
Чтобы начать изучать любой иностранный язык, необходимо определиться с целью. Те, кому лингвистика доставляет удовольствие, изучают язык с лёгкостью, без ограничений, а затем находят работу по душе — преподавателем, переводчиком или отправляются в путешествие по миру. Если же у обучаемого «горят» сроки, и язык требуется для сдачи какого-либо экзамена, то готовиться нужно по строгому плану. Как ускорить процесс освоения языка, можете узнать из нашего материала.