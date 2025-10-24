Рыбак в Таиланде умер от взрыва электронной сигареты во рту

47-летний рыбак из провинции Нонгбуалампху скончался после того, как устройство взорвалось у него во рту. На лице, груди и левой руке тайца обнаружились множественные тяжелые травмы и ожоги, поэтому помочь ему не удалось. Первоначально полиция предположила, что в него стреляли. Однако после тщательного исследования судмедэксперты нашли в ранах много металлических осколков и пришли к выводу, что во рту мужчины взорвалась электронная сигарета. Более того, выяснилось, что острые металлические фрагменты пробили его грудь и проникли в легкие и сердце.