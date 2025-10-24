Ричмонд
Сальдо сообщил о нарушении логистики ВСУ в районе Карантинного острова

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайоне Херсона «Корабел» на Карантинном острове через автомобильный и железнодорожный мосты нарушена. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

— Возможность движения военных сил и средств по мостам ограничена. Тяжелая техника, артиллерия, минометы, бронеавтомобили не пройдут. Конечно, пехота может просачиваться по мостам и переправляться на остров на лодках, особенно по ночам, — передает слова Сальдо РИА Новости.

При этом губернатор отметил, что российские военные специально не разрушали мосты до конца, чтобы у мирного населения была возможность эвакуироваться и получить снабжение.

Днем ранее появилась информация, что подразделения Вооруженных сил России смогли прорваться в Малой Токмачке в Запорожской области. По информации военкоров, формирования ВСУ оказывали сопротивление лишь беспилотниками.

Военный блогер Юрий Подоляка в свою очередь заявил, что армия ВС РФ в ходе осенне-зимней кампании будет наносить удары по энергетическим объектам Украины, чтобы вывести из строя военно-промышленный комплекс страны.