В Пермском крае умер настоятель храма Марк Сокольщик

Администрация Нытвенского муниципального округа сообщила о смерти почетного настоятеля Храма иконы Богородицы «Одигитрия» отца Марка. Протоирей Сокольщик Марк Иосифович скончался 23 октября. Ему было 79 лет.
Литургия, отпевание и прощание состоятся в храме Богородицы «Одигитрия» в селе Шерья 25 октября с 09:00.
Администрация округа приносит глубочайшие соболезнования родным и близким отца Марка. Нытвенская земля потеряла Человека с большой буквы.
Храм иконы Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») входит в число объектов культурного наследия регионального значения. Здание церкви построили в 1758—1779 годах вместо прежнего деревянного (1675 год). Она являлась храмом Шервинской-Одигитриевской-Богородицкой мужской пустыни. Пустынь упразднили в 1764 году, церковь обратили в приходскую.
В 1930-х годах храм закрыли, его использовали как склад, клуб и хлев. Колокольню разрушили в начале 1940-х годов. В дальнейшем внутреннее убранство удалось частично восстановить, реконструировать иконостас. В 1992 году церковь возвращена верующим, восстановление продолжается.