В Пермском крае умер настоятель храма Марк Сокольщик

В 1930-х годах храм закрыли, его использовали как склад, клуб и хлев. Колокольню разрушили в начале 1940-х годов. В дальнейшем внутреннее убранство удалось частично восстановить, реконструировать иконостас. В 1992 году церковь возвращена верующим, восстановление продолжается.