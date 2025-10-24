Европа разработала план подготовки конфликта с Россией: что предлагается сделать за пять лет

23 октября на саммите лидеры стран ЕС обсудили подготовленную Еврокомиссией «Дорожную карту готовности к обороне-2030», в которой особое внимание уделено возможному военному конфликту с Россией.
Планируется развивать европейский ВПК, сектор беспилотников и оборонную инфраструктуру. Отмечается, что «Дорожная карта» представляет собой часть масштабной программы перевооружения ЕС, бюджет которой составляет 800 млрд евро.
Ключевые проекты: «Европейская оборонная инициатива по дронам», «Дозор восточного фланга», в которую войдет и проект «стены дронов», «Европейский воздушный щит», касающийся систем ПВО и ПРО, а также «Европейский космический щит», в рамках которого в Старом Свете намерены развивать спутниковые технологии для военных целей. Полностью эти программы должны быть реализованы в 2027—2028 годах.
Что касается развития ВПК, то речь идет о наращивании инвестиций в сектор, чтобы увеличить расходы до 288 миллиардов евро для достижения целевых показателей НАТО к 2035 году. В частности, европейцы хотят создать единый рынок вооружений и нарастить производство боеприпасов внутри ЕС.
Предусмотрена в документе и помощь Украине, которую ЕК рассматривает в качестве первой линии обороны Евросоюза. Поддержка будет заключаться в гарантиях безопасности и продолжении военной помощи.
При этом начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон заявил, что вооруженный конфликт с Россией якобы может начаться уже через три-четыре года. Поэтому военным важно укрепить «усилия по перевооружению» страны. Генерал призвал военных готовиться к войне. По его мнению, Россия воспринимает Европу как «коллективно слабый» регион.
Военный эксперт Зимовский сообщил, что ЕС рассматривает 2027 год для начала войны с Россией.