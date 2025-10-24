Европа разработала план подготовки конфликта с Россией: что предлагается сделать за пять лет

Ключевые проекты: «Европейская оборонная инициатива по дронам», «Дозор восточного фланга», в которую войдет и проект «стены дронов», «Европейский воздушный щит», касающийся систем ПВО и ПРО, а также «Европейский космический щит», в рамках которого в Старом Свете намерены развивать спутниковые технологии для военных целей. Полностью эти программы должны быть реализованы в 2027—2028 годах.