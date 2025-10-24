Мерц: немецкие «дочки» «Роснефти» будут освобождены от санкций США

Немецкие дочерние компании «Роснефти», находящиеся под внешним управлением властей Германии, будут освобождены от действия новых санкций США. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
