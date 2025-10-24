Власти Свердловской области продолжают поиск участка для мусорного полигона

В Свердловской области продолжается поиск подходящего участка для строительства мусоросортировочного комплекса. Напомним, что предыдущее концессионное решение, заключенное между правительством региона и «Экологическими системами», было расторгнуто.
В рамках проекта планировали создать мусоросортировочный комплекс, полигон, участки компостирования и производства RDF-топлива. Но при реализации соглашения Свердловская область столкнулась со сложностями в поиске участка, соответствующего требованиям.
— Строительство объектов по обращению с ТКО возможно только после прохождения проектной документацией необходимых экспертиз, предусмотренных законодательством РФ, — сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ региона.
До 2030 года в Свердловской области планируют создать объекты обработки твердых коммунальных отходов общей мощностью не менее 1,4 миллиона тонн в год. Также в проект войдут объекты утилизации отходов мощностью не менее 600 тысяч тонн в год.