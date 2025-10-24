NYT: Отсутствие решения о конфискации активов РФ станет ударом для Украины

Отсутствие конкретных решений на саммите Евросоюза в Брюсселе по вопросу передачи Украине доходов от замороженных российских активов может негативно сказаться на Киеве. Об этом сообщает The New York Times.
Участники встречи перенесли обсуждение механизма кредитования до декабря, что может затянуть процесс, тогда как Украине срочно требуются средства.
Отмечается, что подобный шаг расценивается как рискованный, поскольку способен вызвать ответные действия со стороны России и нанести ущерб репутации европейских стран.
По мнению экспертов, идея использования российских активов несет политические и экономические риски, которые могут подорвать доверие к финансовой системе ЕС. В материале добавили, что критики плана считают: такие меры могут заставить страны вроде Китая и Индии задуматься о безопасности своих вложений в европейских банках.
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Под ограничение попадают привитые и непривитые рододендроны, азалии, розы и другие живые растения, включая черенки и отводки.