NYT: Отсутствие решения о конфискации активов РФ станет ударом для Украины

По мнению экспертов, идея использования российских активов несет политические и экономические риски, которые могут подорвать доверие к финансовой системе ЕС. В материале добавили, что критики плана считают: такие меры могут заставить страны вроде Китая и Индии задуматься о безопасности своих вложений в европейских банках.