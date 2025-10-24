В Иркутской области 410 многодетных семей получили выплаты вместо земли

В Иркутской области с начала 2025 года 410 многодетных семей выбрали денежную выплату вместо положенного земельного участка. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное правительство, до конца года эту поддержку получат еще 16 семей.
— Эта мера была введена указом губернатора Игоря Кобзева в 2021 году, — пояснил исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Кирилл Просвирин. — Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей, а право на нее имеют семьи, стоящие на земельном учете не менее года.
Для сравнения, в прошлом году такой формой поддержки воспользовались 427 семей. Оформить заявление можно через МФЦ, почту или непосредственно в минимущества.
