В Иркутской области 410 многодетных семей получили выплаты вместо земли

— Эта мера была введена указом губернатора Игоря Кобзева в 2021 году, — пояснил исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Кирилл Просвирин. — Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей, а право на нее имеют семьи, стоящие на земельном учете не менее года.