Рыбакина вышла в полуфинал WTA 500 и пробилась на Итоговый турнир года

24 октября на женском представительном турнире Toray Pan Pacific Open-2025 в Токио состоялись первые матчи стадии четвертьфинала, в одном из которых выступила казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Седьмой ракетке планеты оппонировала 19-летняя Виктория Мбоко из Канады. Поединок протяженностью 1 час и 31 минуту закончился в пользу Рыбакиной со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

Обыграв соперницу, теперь Елена сыграет в полуфинале японских соревнований, плюс она заработала путевку на Итоговый турнир года, что было ее главной целью поездки в Токио.

25 октября казахстанка попытается пройти в финал Toray Pan Pacific Open, если обыграет чешскую теннисистку Линду Носкову, которая посеяна здесь под шестым номером.

Победив 19-летнюю Мбоко, Рыбакина взяла реванш за недавнее поражение от канадки в полуфинале «Мастерса».

Если лидер женской сборной Казахстана выиграла свой четвертьфинал, то первая ракетка нашей страны Александр Бублик вечером 24 октября сразится с Янником Синнером на турнире в Вене (Австрия).