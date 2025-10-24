Рыбакина вышла в полуфинал WTA 500 и пробилась на Итоговый турнир года

Седьмой ракетке планеты оппонировала 19-летняя Виктория Мбоко из Канады. Поединок протяженностью 1 час и 31 минуту закончился в пользу Рыбакиной со счетом 6:2, 7:6 (7:4).
Обыграв соперницу, теперь Елена сыграет в полуфинале японских соревнований, плюс она заработала путевку на Итоговый турнир года, что было ее главной целью поездки в Токио.
25 октября казахстанка попытается пройти в финал Toray Pan Pacific Open, если обыграет чешскую теннисистку Линду Носкову, которая посеяна здесь под шестым номером.
Победив 19-летнюю Мбоко, Рыбакина взяла реванш за недавнее поражение от канадки в полуфинале «Мастерса».
Если лидер женской сборной Казахстана выиграла свой четвертьфинал, то первая ракетка нашей страны Александр Бублик вечером 24 октября сразится с Янником Синнером на турнире в Вене (Австрия).