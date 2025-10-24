Ричмонд
«Проснулся с ножом у горла»: P. Diddy пытались убить в тюрьме

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, отбывает срок в Метрополитенском исправительном центре. Друг артиста Чарлуччи Финни сообщил, что рэпера пытались убить в тюрьме.

— Он проснулся с ножом у горла. Я не знаю, отбивался ли он от него или пришла охрана. Я просто знаю, что это произошло. Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Потребовалась бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло оружием и убить. Вероятно, это был способ сказать: «В следующий раз тебе так не повезет», — рассказал Финни.

Он также добавил, что Комбса не удастся запугать, поскольку он из Гарлема (традиционно афроамериканский квартал в северной части нью-йоркского боро Манхэттен — прим. «ВМ»), передает Daily Mail.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что P. Diddy обращался к нему с просьбой о президентском помиловании. Эта инициатива последовала за судебным приговором в Нью-Йорке. По информации СМИ, глава Белого дома может принять решение о помиловании уже на этой неделе — в этом случае рэпер окажется на свободе в ближайшее время. В чем обвиняли P. Diddy и почему его признали невиновным по более серьезным статьям — в материале «Вечерней Москвы».

