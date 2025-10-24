«Проснулся с ножом у горла»: P. Diddy пытались убить в тюрьме

— Он проснулся с ножом у горла. Я не знаю, отбивался ли он от него или пришла охрана. Я просто знаю, что это произошло. Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Потребовалась бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло оружием и убить. Вероятно, это был способ сказать: «В следующий раз тебе так не повезет», — рассказал Финни.