Километровые 8-балльные пробки сковали движение в Перми

Заторы растянулись на несколько улиц в сторону центра города.

Пробки длиною в несколько километров и оценкой 8 баллов сковали движение в Перми, сообщают пермские телеграм-каналы.

О дорожных заторах, которые образовались на правом берегу Камы, стало известно утром 24 октября. В социальных сетях были опубликованы возмущённые посты от жителей Перми, которые жаловались на пробки длиною в несколько километров.

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, затор образовался на Западном обходе города в районе подъезда к Красавинскому мосту. Длина основного затора составляет более 6 километров. В то же время движение отмечено красным и бордовым цветом и на близлежащих улицах — Якутской, Светлогорской, Адмирала Ушакова и Калинина.

Общая оценка пробок по Перми составляет 8 баллов. По словам очевидцев, причиной затора могут быть множественные ямы на дорогах, из-за которых автомобили замедляются. На подъезде к мосту установлены отметки о дорожных работах от жителей Перми и ФКУ Упрдор «Прикамье».

При этом заторы вызвали проблемы и в движении общественного транспорта. Телеграм-канал дептранса сообщает, что задерживаются сразу несколько автобусных маршрутов.

«№ 12, 64 и 80 следуют с задержками из-за скопления транспорта в районе Красавинского моста», — рассказал канал «Пермский транспорт».