Километровые 8-балльные пробки сковали движение в Перми

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, затор образовался на Западном обходе города в районе подъезда к Красавинскому мосту. Длина основного затора составляет более 6 километров. В то же время движение отмечено красным и бордовым цветом и на близлежащих улицах — Якутской, Светлогорской, Адмирала Ушакова и Калинина.