Delfi: в Литве не смогли оштрафовать робота-уборщика за русский язык

Литовская государственная инспекция по языку не смогла оштрафовать робота-уборщика за использование русского языка для общения с посетителями магазина, сообщает литовский портал Delfi.
Один из пользователей портала пожаловался на робота, который мыл пол в магазине сети Norfa в Вильнюсе и общался с покупателями на русском языке, прося их расступиться.
«По закону о государственном языке вся информация в общественных местах должна быть на литовском языке, поэтому эта ситуация вызывает вопросы», — отметил покупатель.
Представитель магазина Norfa Дарюс Рилишкис извинился за инцидент, назвав его «оплошностью подрядчика», который предоставил робота.
Представитель Государственной инспекции по языку Арунас Дамбраускас подтвердил, что наказать робота за использование русского языка невозможно.
«Это упущение в законе. Закон о языке регулирует только публичные надписи, которые должны быть на литовском языке. Робот, произведённый за границей, изначально был настроен на русский язык. В законе нет регламента, касающегося звучащего текста», — объяснил он.
