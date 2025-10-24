В Париже монохромная картина Ива Кляйна продана за рекордные 18,4 млн евро

В Париже синюю монохромную картину Ива Кляйна «Калифорния» продали на аукционе за 18,4 млн евро, передает BFM TV.
По данным аукционного дома Christie s, гонорар такого размера для художника во Франции стал рекордным.
Кляйн написал картину «Калифорния» в Париже в 1961 году. Размер картины — почти два метра в высоту и более четырех метров в ширину. Это одна из самых монументальных работ в творчестве художника.
Ранее на закрытых торгах в США коллекционная баскетбольная карточка Майкла Джордана с автографом была продана за рекордные 2,7 млн долларов.
Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, принадлежавший папе римскому Льву XIV, ушел с аукциона в Мюнхене за 156 тысяч евро.