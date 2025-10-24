«Балует бывшую жену»: Диброва пожаловалась на недостаток внимания от Товстика

Пока возлюбленный экс-супруги Дмитрия Диброва Полины, Роман Товстик, ведет судебные разбирательства с бывшей супругой Еленой Товстик, жена телеведущего продолжает появляться на светских мероприятиях и делиться информацией об отношениях с новым мужчиной.
На премьере фильма «Мажор в Дубае», которая прошла в кинотеатре «Октябрь», внимание публики оказалось приковано именно к Полине Дибровой. Актер Павел Прилучный на показ не пришел, потому все взгляды достались супруге шоумена.
Журналисты не упустили возможность задать девушке личные вопросы. Отвечая на вопрос о том, как ее балует Роман Товстик, Диброва заметила с легкой грустью, что никак — ведь все подарки мужчина теперь дарит другой женщине, и, как она подчеркнула, не самые обычные.
— Он балует свою бывшую жену тем, что они пытаются договориться и разделить имущество, — прокомментировала она в беседе со StarHit.
Дибровы официально развелись 25 сентября. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам.
Телеведущий Андрей Малахов взял интервью у жены Диброва. Журналисты дружат много лет, поэтому он, узнав, что его супруга идет на съемки, решил позвонить Малахову и обратиться к нему с просьбой.