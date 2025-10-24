«Балует бывшую жену»: Диброва пожаловалась на недостаток внимания от Товстика

Журналисты не упустили возможность задать девушке личные вопросы. Отвечая на вопрос о том, как ее балует Роман Товстик, Диброва заметила с легкой грустью, что никак — ведь все подарки мужчина теперь дарит другой женщине, и, как она подчеркнула, не самые обычные.