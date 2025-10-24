Ричмонд
Власти показали схему движения новых автобусов из Самары и Тольятти до аэропорта

Жители Самары и Тольятти смогут доехать до аэропорта на новых автобусах.

Источник: Комсомольская правда

Уже на следующей неделе, 1 ноября, в Самарской области запустят новые автобусы, которые будут ездить прямиком до аэропорта Курумоч. Маршрут № 222 будет возить пассажиров из Самары, а № 333 — из Тольятти. Они уже внесены в реестр межмуниципальных маршрутов, а власти нашли подрядчиков на них.

Известны схемы движения новых автобусов. Маршрут № 222 будет ездить от железнодорожного вокзала через автовокзал, торговые центры «Империя» и Letout, ЖК «Новая Самара», КПД «Новосемейкино». Конечная остановка запланирована в первом терминала аэропорта. Обратно автобус будет ездить этим же маршрутом.

Автобус № 333 будет отправляться от ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти, через поворот на Васильевку, Зеленовку, повороты на Прибрежный и Курумоч. В аэропорту он также будет приезжать в первый терминал. Остановки в обратном направлении будут такими же.

Перевозки будут идти по регулируемым маршрутам. Запланированы также ночные рейсы.