Власти показали схему движения новых автобусов из Самары и Тольятти до аэропорта

Уже на следующей неделе, 1 ноября, в Самарской области запустят новые автобусы, которые будут ездить прямиком до аэропорта Курумоч. Маршрут № 222 будет возить пассажиров из Самары, а № 333 — из Тольятти. Они уже внесены в реестр межмуниципальных маршрутов, а власти нашли подрядчиков на них.