Вторую очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском введут в декабре

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вместе с членами наблюдательного совета УрФУ осмотрел учебные аудитории, библиотеки и рекреационные зоны, где будет организована проектная работа студентов. «Новый кампус УрФУ — это платформа для интеграции образования, науки и бизнеса. Мы видим его как целостную экосистему, где на компактной территории интегрированы ключевые элементы: академические корпуса, R&D-центры и социальная инфраструктура. Это позволяет создать синергию между образованием, наукой и индустрией», — сказал и.о. ректора УрФУ Илья Обабков. Как отметил глава региона, в городе построен и развивается уральский вариант «Иннополиса».