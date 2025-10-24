Сфера гостеприимства на Среднем Урале растёт, но «голодает»

Какие проекты повышают сегодня привлекательность Свердловской области для туристов? Как обеспечить достойный приём гостям? Где предпочитают отдыхать жители Среднего Урала? На расширенном заседании Уральской ассоциации туризма обсудили успехи и болевые точки местной туриндустрии.
Есть чем гордиться.
Уральская ассоциация туризма действует уже около 30 лет — юбилей организация отметит в 2026 году. Её основная функция — налаживание диалога и взаимодействия между органами власти, дипломатами, представителями туриндустрии и путешественниками.
«Ассоциация многие годы всем нам подставляет плечо, и то, как развивается туризм в Свердловской области — в том числе её заслуга. Даже если не вдаваться в цифры, в целом видно, что регион стал более посещаемым. На его территории строятся разного формата места размещения гостей, перечень тематических направлений туризма расширяется. Но есть ещё “болевые точки”. К примеру, сегодня мы работаем над вопросами туристического налога, учитывая позицию ассоциации. В ноябре сформируем окончательное решение, будет ли этот налог введён, в каких муниципалитетах, каковы льготные категории и так далее», — подчеркнул и.о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области — Дмитрий Ионин.
Президент УАТ, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев высказывался о том, что введение туристического налога для свердловских отелей и гостиниц — мера преждевременная. Как он пояснил, это создаёт дополнительное финансовое бремя для бизнеса притом, что он и так не перегружен клиентами. В итоге в бюджет муниципалитетов поступают не столь великие суммы, чтобы их хватило на существенные улучшения инфраструктуры для путешественников.
Причиной, по которой на Средний Урал приезжает умеренное количество гостей, по мнению директора Ассоциации малых туристских городов Константина Анучина, является недооценённость множества уникальных локаций региона. В пример он привёл Ирбит с его удивительно сохранной старинной архитектурой, а также Верхотурье, примечательное не только духовными объектами, и Мариинск, где есть объект культурного наследия — старинная плотина на реке Ревде, а также эко-деревня с сохранными избами XIX века.
«Я также был на круглом столе Российского совета торговых центров, где обсуждался вопрос низкой представленности сувениров и уникальной продукции свердловского производства в крупных ТЦ, куда приходит большой поток туристов. Считаю, что необходимо шире популяризовать бренд региона», — добавил Анучин.
Вперёд, к неизведанному.
Михаил Мальцев заметил, что ассоциация ведёт активную работу по международному сотрудничеству. Первое направление — продвижение Урала, и в частности Свердловской области, как привлекательного для интуристов региона. В этом помогает постоянный диалог с представителями дипломатических миссий в Екатеринбурге — консульств и посольств.
«Мы понимаем, что обратный трафик туристов из, например, курортных стран на Урал не будет в соотношении один к одному, но постепенно их число возрастает. Главное — чтобы у людей появилась информация о нас. Например, благодаря дружбе с посольством Малайзии Екатеринбург уже украсили тематические граффити, а скоро нам будет выделено место в одном из малазийских городов для размещения своей информации. И её увидят не только жители, но и гости страны», — подчеркнул глава ассоциации.
Второе направление — изучение и продвижение перспективных, но ещё не набравших популярность среди уральцев регионов соседних стран. Сейчас «в объективе» — туристические места Венгрии; Узбекистана — в частности, Каракалпакстан и Ферганская долина; Кыргызстана.
Кыргызский вице-консул в Екатеринбурге Азамат Ысаков дополнил, что республика активно развивает современную инфраструктуру, которая позволит гостям оценить возможности страны для пляжного, активного и познавательного туризма, лечебного отдыха. В том числе, в рамках сотрудничества с Россией в 2024 году началось строительство первого сетевого отеля AZIMUT в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области.
В том числе благодаря этой работе налаживается зарубежное авиасообщение с Екатеринбургом. К примеру, во Вьетнам теперь летает больше самолётов, рейсы выполняются круглый год, расширилась география прилёта.
В перспективе откроется прямое авиасообщение с Аланией (Турция). С российскими регионами также ведётся такое взаимодействие, подчеркнул Михаил Мальцев, в частности, с Республикой Дагестан.
Человек красит место.
Однако возрастающий турпоток на Средний Урал требует не только строительства отелей, гостиниц, хостелов, загородных пансионатов и глэмпингов. Интересные локации на любой вкус и кошелёк предприниматели строят, даже несмотря на то, что в последние годы есть сложности во взаимодействии с Департаментом туризма Свердловской области, в особенности с получением грантовой поддержки. Важно обеспечить высокий уровень сервиса независимо от того, насколько крупный бизнес его предоставляет.
«Сегодня в нашем колледже обучаются будущие работники туриндустрии, и крупные работодатели стремятся сразу наладить контакт с потенциальными кадрами, помочь подготовить молодёжь к реальным задачам, требованиям и условиям труда. Даже создаются сетевые программы, когда мы готовим будущих работников для конкретного отеля. Малый бизнес такой возможностью не располагает, но и там нужны профессиональные сотрудники. В то же время высшее образование по направлению “Туризм” стало менее популярным, возможно потому, что не выделяются бюджетные места. И если сегодня кадры на управляющие должности пока не в дефиците, в обозримом будущем это может измениться», — обозначила проблему директор института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьёва.
И.о. зам. губернатора Дмитрий Ионин предложил при содействии УАТ включить участников туриндустрии в новое цифровое решение, которое создаёт свердловский Фонд поддержки предпринимательства. Сервис позволит находить «своих» тем, кто предлагает работу, учится и планирует трудоустройство, ищет нужные услуги в сфере туризма и гостеприимства.
Ещё одна участница заседания, общественный деятель Ольга Мезенцева отметила, что уменьшить кадровый голод помогли бы междисциплинарные научно-практические мероприятия. Например, хакатоны с участием студентов смежных (даже условно) с туристической сферой направлений — исторического, краеведческого, экономического, направления маркетинга территорий. Это расширит представление молодёжи о том, где и как можно применить свои компетенции.