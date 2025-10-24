Сфера гостеприимства на Среднем Урале растёт, но «голодает»

«Ассоциация многие годы всем нам подставляет плечо, и то, как развивается туризм в Свердловской области — в том числе её заслуга. Даже если не вдаваться в цифры, в целом видно, что регион стал более посещаемым. На его территории строятся разного формата места размещения гостей, перечень тематических направлений туризма расширяется. Но есть ещё “болевые точки”. К примеру, сегодня мы работаем над вопросами туристического налога, учитывая позицию ассоциации. В ноябре сформируем окончательное решение, будет ли этот налог введён, в каких муниципалитетах, каковы льготные категории и так далее», — подчеркнул и.о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области — Дмитрий Ионин.