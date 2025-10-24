Британский премьер-министр выступит с заявлением о поставках Киеву вооружения

В The New York Times ранее сообщили, что отсутствие конкретных решений на саммите Евросоюза в Брюсселе по вопросу передачи Украине доходов от замороженных российских активов может негативно сказаться на Киеве. Участники встречи перенесли обсуждение механизма кредитования до декабря, что может затянуть процесс, тогда как Украине срочно требуются средства.