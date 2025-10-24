Британский премьер-министр выступит с заявлением о поставках Киеву вооружения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен на встрече «коалиции желающих» выступить за расширение поставок Украине дальнобойных систем и ускорение работы по использованию замороженных российских активов. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе британского правительства.
В заявлении отмечается, что глава кабмина собирается призвать мировых лидеров укрепить позиции Украины в преддверии зимы и обеспечить стабильную военную поддержку.
По информации ведомства, Стармер планирует обсудить предоставление Киеву оружия дальнего действия и идею «репарационного кредита» за счет российских активов. Он считает, что такие шаги станут продолжением усилий президента США Дональда Трампа, направленных на достижение мира.
В пресс-службе уточнили, что в мероприятии примут участие около двадцати мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
В The New York Times ранее сообщили, что отсутствие конкретных решений на саммите Евросоюза в Брюсселе по вопросу передачи Украине доходов от замороженных российских активов может негативно сказаться на Киеве. Участники встречи перенесли обсуждение механизма кредитования до декабря, что может затянуть процесс, тогда как Украине срочно требуются средства.