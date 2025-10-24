Бородина и Галич ответили Ивлеевой, которая заподозрила их в сделке с мошенниками

Блогер Анастасия Ивлеева выложила на своей странице в социальных сетях видео, где мужчина утверждает, что знаменитости якобы сами договариваются с мошенниками о взломе аккаунтов в соцсетях. В ответ на это телеведущая Ксения Бородина и блогер Ида Галич, чьи аккаунты недавно взламывали, раскритиковали Ивлееву.
— И ладно, когда это пишут недалекие! Но Настя Ивлеева решила выступить с заявлением, что мы тут людей решили обмануть! Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?! Мы и так устали доказывать народу, что мы пострадавшая сторона, а нас гнобят ежедневно! — написала Бородина в своем Telegram-канале.
Галич в свою очередь также подчеркнула, что очень странно слышать такие слова от блогера-миллионника.
— Я понимаю, когда такие теории предлагают люди далекие от блоггинга, правда… Но у Насти, которая сама являлась мастодонтом социальных сетей (…) Взяли и одолжили кому-то свои аккаунты? И кайфуем от шантажа? — написала Галич в Telegram-канале.
До этого мошенники также украли Instagram-аккаунт* российской певицы Ольги Бузовой — теперь артистка плачет, смотря на страницу в социальной сети. Она добавила, что аферисты публикуют жестокие посты. Кроме того, они пытаются заработать на многомиллионной аудитории артистки. Позже Бузова сообщила о своем намерении подать заявление в соответствующие инстанции в связи со взломом ее аккаунта.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.