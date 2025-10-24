Бородина и Галич ответили Ивлеевой, которая заподозрила их в сделке с мошенниками

— И ладно, когда это пишут недалекие! Но Настя Ивлеева решила выступить с заявлением, что мы тут людей решили обмануть! Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?! Мы и так устали доказывать народу, что мы пострадавшая сторона, а нас гнобят ежедневно! — написала Бородина в своем Telegram-канале.