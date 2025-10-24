Российские операторы связи с ноября получат право блокировать сим-карты

Госдума приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому человеку абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, смогут ли родители передавать сим-карты несовершеннолетним детям или пожилым родственникам.