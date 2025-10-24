Ричмонд
Российские операторы связи с ноября получат право блокировать сим-карты

Операторы связи в РФ с ноября получат право блокировать сим-карты, если на одного абонента зарегистрировано более 20 номеров.

Соответствующие требования закреплены в поправках к законодательству, принятых в прошлом году. Операторы связи обязаны провести проверку данных всех абонентов, оформивших договоры на услуги мобильной связи до 1 апреля 2025 года, а также уточнить количество зарегистрированных на них номеров.

В соответствии с действующими правилами одному физическому лицу может быть выдано не более 20 мобильных номеров. Абоненты, превысившие установленный лимит, обязаны до 1 ноября расторгнуть лишние договоры.

В документе подчеркивается, что в случае невыполнения этих требований в установленный срок операторы связи будут обязаны прекратить предоставление услуг по таким номерам, передает РИА Новости.

Госдума приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому человеку абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, смогут ли родители передавать сим-карты несовершеннолетним детям или пожилым родственникам.