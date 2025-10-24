Вас запугали, чтобы обворовать: мошенники выманивают деньги россиян, угрожая уголовной статьей за «разглашение данных»

Схема начинается с телефонного звонка, в котором мошенник представляется сотрудником пенсионного фонда. Он просит будущую жертву назвать паспортные данные под предлогом их проверки. Спустя примерно сутки происходит второй звонок, на этот раз от лже-правоохранителей, которые утверждают, что за разглашение персональной информации предусмотрена уголовная ответственность.