Вас запугали, чтобы обворовать: мошенники выманивают деньги россиян, угрожая уголовной статьей за «разглашение данных»

Специалист Андрей Бийчук рассказал о появлении в России новой многоэтапной мошеннической схемы, основанной на запугивании граждан. По его словам, угрозы уголовным преследованием за так называемое разглашение личных данных являются лишь одним из этапов плана злоумышленников.
Схема начинается с телефонного звонка, в котором мошенник представляется сотрудником пенсионного фонда. Он просит будущую жертву назвать паспортные данные под предлогом их проверки. Спустя примерно сутки происходит второй звонок, на этот раз от лже-правоохранителей, которые утверждают, что за разглашение персональной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Как пояснил эксперт в беседе с ТАСС, мнимые сотрудники правоохранительных органов убеждают человека, что хотят ему помочь, а не обвинить. Для получения формального статуса потерпевшего по уголовному делу они требуют внести определенную плату.
У преступников заранее подготовлен алгоритм получения этих денег. После психологической обработки жертве направляют подробную инструкцию по снятию наличных в банке. Мошенники просят представить этот процесс как оформление декларации, после чего полученные средства необходимо передать специальному курьеру.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств. Зачастую злоумышленники создают слишком идеальный профиль с красивыми фотографиями из интернета и неясной информацией о себе.