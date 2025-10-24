Ричмонд
В Омском министерстве строительства представили смелый концепт детского сада

Здание современного детского сада в Омске на 300 мест визуализировали с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства Омской области опубликовало визуализацию нового детского сада на 300 мест, разработанную с использованием искусственного интеллекта. На изображении — футуристическое здание с плавными формами, большими панорамными окнами и зелеными зонами, интегрированными прямо в архитектуру. В ведомстве предложили пофантазировать, может кто-то из застройщиков решить на реализацию этого проекта.

«Как думаете, кто-то из застройщиков отважится на реализацию такого проекта?», — задались вопросом в министерстве, пригласив горожан к обсуждению.

По задумке авторов, такой подход должен вдохновить застройщиков на внедрение современных решений в социальную инфраструктуру региона. Однако пока проект остается концептуальным: власти не уточнили, планируется ли его реальное воплощение.

Пользователи соцсетей уже делятся мнениями: одни в восторге от необычного дизайна, другие сомневаются в его практичности и стоимости строительства.

Ранее мы писали, что омский мэр анонсировал односторонне движение на популярной двусторонней дороге.