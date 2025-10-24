В Омском министерстве строительства представили смелый концепт детского сада

Министерство строительства Омской области опубликовало визуализацию нового детского сада на 300 мест, разработанную с использованием искусственного интеллекта. На изображении — футуристическое здание с плавными формами, большими панорамными окнами и зелеными зонами, интегрированными прямо в архитектуру. В ведомстве предложили пофантазировать, может кто-то из застройщиков решить на реализацию этого проекта.