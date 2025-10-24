В Тюмени пьяный мужчина угрожал полицейскому двумя ножами

Пьяный тюменец напал на полицейского и угрожал ему двумя ножами. Инцидент произошел 22 июля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.
