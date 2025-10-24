Государственная радиостанция классической музыки начала FM-вещание в Перми

Российская государственная радиостанция классической музыки «Орфей» начала FM-вещание в Перми 23 октября, сообщается в телеграм-канале радиостанции. «Орфей» будет звучать на частоте 93,5 FM. Кроме Перми радиостанция начнет FM-вещание еще в 11 городах России.