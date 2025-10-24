В Иркутске устранят опасное гудроновое озеро

Экологи разработали проект по устранению скопления опасных нефтяных отходов в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ИРНИТУ, речь идет о гудроновом озере на улице Воровского, занимающем территорию 0,1 гектара.
— Этот объект включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, — пояснила доцент Наталья Толмачева. — Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» по новым экологическим стандартам.
Проектная документация уже подготовлена по заказу комитета городского обустройства администрации Иркутска. После устранения опасных отходов территорию планируется полностью восстановить.
