В Иркутске устранят опасное гудроновое озеро

Экологи разработали проект по устранению скопления опасных нефтяных отходов в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ИРНИТУ, речь идет о гудроновом озере на улице Воровского, занимающем территорию 0,1 гектара.