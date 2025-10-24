Ричмонд
В Екатеринбурге экстренно эвакуировали техникум

В Екатеринбурге на Уралмаше утром 24 октября эвакуировали промышленно-технологический техникум имени В. М. Курочкина. Сотни учеников находятся возле учреждения, рассказал URA.RU очевидец.

