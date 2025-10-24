Казахстан и Пакистан будут совместно бороться с преступностью

Целью проекта является подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Заключение Соглашения создаст правовую основу для сотрудничества с Правительством Исламской Республики в сфере борьбы с преступностью.
Документ предусматривает обмен информацией, совместные меры против терроризма, наркопреступности, торговли людьми, киберпреступлений и других видов преступности. Сотрудничество включает обмен опытом, проведение совместных мероприятий и взаимопомощь в расследованиях.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 октября.