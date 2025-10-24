В ЯНАО мужчина зарегистрировал у себя трех человек и лишился 100 тысяч рублей

В Муравленко местного жителя признали виновным в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания. Об итогах рассмотрения уголовного дела в суде сообщили в окружной прокуратуре.
