Тонны китайских мандаринов не попадут в Челябинскую область

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, грузовик с цитрусами остановили на границе Казахстаном. Мандарины не пустили в Россию из-за проблем с документами. Дело в том, что данные на этикетках разошлись со сведениями в фитосанитарном сертификате на груз.