Тонны китайских мандаринов не попадут в Челябинскую область

В Челябинскую область запретили ввозить крупную партию мандаринов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинскую область запретили ввозить 18 тонн выращенных в Китае мандаринов.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, грузовик с цитрусами остановили на границе Казахстаном. Мандарины не пустили в Россию из-за проблем с документами. Дело в том, что данные на этикетках разошлись со сведениями в фитосанитарном сертификате на груз.

Кроме того, из Казахстана в Челябинскую область не пропустили грузовик с 20 тоннами репчатого лука. На большей части мешков с овощами вообще не было этикеток, а это нарушение.

Перевозчиков теперь ждут штрафы. Грузовикам пришлось развернуться и ехать обратно в Казахстан.