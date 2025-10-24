Ричмонд
В сквере у администрации Центрального района Челябинска появится пешеходный фонтан

В челябинском сквере, где располагаются администрация Центрального района и районный суд, обустроят пешеходный фонтан. Сейчас ищут подрядчика для проведения работ. На эти цели выделили 8 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Источник: Pchela.News

Благоустройство сквера в границах улиц Васенко, Коммуны, Елькина проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске» на 2026 год. Подрядчику предстоит провести демонтажные работы, обустроить фонтан, а также водосливную систему, трубопровод, сети водоотведения и ливневую канализацию.

Размеры фонтана составят три на три метра, а высота струй будет достигать 1,5 метра.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 31 октября, победителя выберут 5 ноября. Выполнить работы он должен до 1 августа 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания плавающего светомузыкального фонтана на реке Миасс. За работу ему готовы заплатить 9,1 миллиона рублей.