В сквере у администрации Центрального района Челябинска появится пешеходный фонтан

В челябинском сквере, где располагаются администрация Центрального района и районный суд, обустроят пешеходный фонтан. Сейчас ищут подрядчика для проведения работ. На эти цели выделили 8 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.