Пахло, но травило: омичей успокоили, что тошнотворный запах был не ядовит

«В связи с сообщениями граждан о неприятном запахе в Центральном, Октябрьском и Кировском административных округах города Омска, был организован рейд по улицам: Масленникова, Б. Хмельницкого, Кирова, 6-я Станционная, и п. Морозовка Омского муниципального района. Отбор проб атмосферного воздуха передвижной экологической лабораторией проводился по адресу ул. Б. Хмельницкого, д. 287. Превышений ПДК по измеренным показателям не зафиксировано», — говорится в сообщении телеграм-канала.