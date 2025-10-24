Пахло, но травило: омичей успокоили, что тошнотворный запах был не ядовит

О прошедшем 23 октября рейде передвижной лаборатории с целью выяснения качество воздуха сообщил телеграм-канал «Чистый воздух. Омск». Несмотря на неприятный запах, превышения ПДК ядовитых веществ сотрудниками лаборатории не обнаружено.
«В связи с сообщениями граждан о неприятном запахе в Центральном, Октябрьском и Кировском административных округах города Омска, был организован рейд по улицам: Масленникова, Б. Хмельницкого, Кирова, 6-я Станционная, и п. Морозовка Омского муниципального района. Отбор проб атмосферного воздуха передвижной экологической лабораторией проводился по адресу ул. Б. Хмельницкого, д. 287. Превышений ПДК по измеренным показателям не зафиксировано», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Правда в ведомстве отметили одно нарушение: 23 октября на стационарном посту в Центральном административном округе города Омска (ул. Рабиновича, д. 93) было зафиксировано превышение ПДК взвешенных веществ в 1,15 раза. Но на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.