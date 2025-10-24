Пожизненно осужденный маньяк-педофил Тиунов попросился на свободу из-за болезни

2 октября в Белоруссии спустя почти 30 лет поисков задержали маньяка, который убил минимум восемь женщин в конце 1990-х годов. Его жертвами стали девочки и девушки 12−20 лет, нападения происходили в подъездах и лифтах в Могилеве, Витебске, Орше и Жодине.