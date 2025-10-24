В Челябинске устраняют повреждения на теплотрассах, отключены 30 домов, 3 детсада

В двух районах Челябинска устраняют повреждения на теплотрассах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Металлургическом районе с 9:00 24 октября ограничено теплоснабжение на улицах 50-летия ВЛКСМ, Пржевальского, Доменная, Прокатная, 2-й Прокатный переулок.
«Плановое завершение работ — 22:00», — говорят в АО «УСТЭК».
Временно прекращено теплоснабжение 10 многоквартирных жилых домов по улице 50-летия ВЛКСМ, 5, 5-А, 7, 7-А, 9-А, 13, 13-А, 15, 15-А, 15-Б; детских садов по улице 50-летия ВЛКСМ, 9-Б, 13-Б; больницы по улице 50-летия ВЛКСМ, 7-Б; 15 частных домов по улице Пржевальского, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10-А, 12; улице Прокатная, 6, 10, 10-А, 12; ул. Доменная, 31; 2-й Прокатный переулок, 3.
В Советском районе ограничение теплоснабжения затронуло улицы Телевизионная и Овчинникова. «В связи с проведением работ по устранению повреждений на теплотрассе с 09:00 24 октября прекращено теплоснабжение 20 многоквартирных жилых домов по улице Овчинникова, 8-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-В, 20, 20-А, 22; улице Телевизионная, 6-В, 10, 12, 12-А, 12-Б, 14, 14-А, 14-Б, 16, 16-А, 18, 18-А», — говорится в комментарии.
Также в зоне отключения детский сад по улице Овчинникова, 18. Плановое завершение работ — 21:00.