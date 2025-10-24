В Челябинске устраняют повреждения на теплотрассах, отключены 30 домов, 3 детсада

В Советском районе ограничение теплоснабжения затронуло улицы Телевизионная и Овчинникова. «В связи с проведением работ по устранению повреждений на теплотрассе с 09:00 24 октября прекращено теплоснабжение 20 многоквартирных жилых домов по улице Овчинникова, 8-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-В, 20, 20-А, 22; улице Телевизионная, 6-В, 10, 12, 12-А, 12-Б, 14, 14-А, 14-Б, 16, 16-А, 18, 18-А», — говорится в комментарии.