Еще одна «черная пятница»: Сотни жителей Кишинева останутся без электричества — публикуем адреса

Где в пятницу запланированы отключения электричества.
Сообщение для потребителей от поставщика услуги.
Ботаника:
— Мунчешть, 793/2 — с 09:10 до 13:15.
Буюканы:
— Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32 — с 09:00 до 17:00.
— Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
— Узинелор, 104 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
— Акад. А. Сахарова, 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 16, А. Дога, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, Крынгулуй, 1−7, 2, Д. Рышкану, 6, 20/1, 20/4, 999, Мачилор, 18, 35−37 — с 11:00 до 16:00.
— Аэродромулуй, 4, 9A, 9/1, пер. 1 Аэродромулуй, 2, 3, пер. 2 Аэродромулуй, 6−8, пер. Аэродромулуй, 4A, 12, А. Дога, 25, 25A, 27, 27A, 29, 31, Д. Рышкану, 3, 4, 6, Киев, 999, Ф. Ницэ, 9, 15−21, 16−20 — с 09:20 до 16:00.
