Подача электроэнергии восстановлена в 197 населенных пунктах Минской области. Подробности сообщили в «Минскэнерго».
Согласно информации энергетиков, 23 октября в 21.06 в городе Дзержинск и Дзержинском районе, а также в Столбцовском районе были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Причиной отсутствия напряжения у потребителей стало аварийное отключение на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и последующее отключение трансформаторной подстанции на 35 кВ.
Как сообщили в «Минскэнерго», в результате аварии без электричества остались 197 населенных пунктов, 49 молочно-товарных ферм, 15 котельных, 5 потребителей 1 категории, 65 потребителей 2 категории.
Для оперативного восстановления электроснабжения были мобилизованы значительные силы: в общей сложности над устранением последствий работали 13 бригад, использовалось 14 единиц техники. Уже к 0.18 24 октября в «Минскэнерго» сообщили о полном восстановлении электроснабжения.
«Благодаря слаженным и точным действиям энергетиков, все населенные пункты Столбцовского и Дзержинского районов, а также город Дзержинск обеспечены электроэнергией», — заявили в «Минскэнерго».