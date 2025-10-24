Подача электроэнергии восстановлена в 197 населенных пунктах Минской области

Согласно информации энергетиков, 23 октября в 21.06 в городе Дзержинск и Дзержинском районе, а также в Столбцовском районе были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Причиной отсутствия напряжения у потребителей стало аварийное отключение на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и последующее отключение трансформаторной подстанции на 35 кВ.