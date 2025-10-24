Как на состояние семьи влияет распределение домашних обязанностей

Вопросы меж тем остаются. Готовая еда — это, конечно, удобно. Хорошо, что есть сервисы, облегчающие людям жить. Отлично, когда все меньше людей считают, что отдых от кухни — это преступление (диванных воинов, ломающих копья в сетевых баталиях, в расчет не берем). Но есть, как говорится, нюансы. Доставка и продукция из кулинарии не могут полностью заменить домашнюю еду. И по карману бьет (если мы не говорим о расфасованных салатах из магазинов эконом-класса), и надоедает. Вот люди от своего, с душой сделанного, совсем и не отказываются. Дважды или трижды в неделю едят готовое, а в остальное время заботятся о себе сами. И действительно очень интересно, как эта забота распределяется нынче в парах.